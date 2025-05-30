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Врач предупредил, чем грозят занятия спортом в жару

Врач Хорошев: занятия спортом в жару грозят остановкой сердца
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Pexels

В жару не стоит заниматься спортом, потому что это грозит обезвоживанием, усиленной работой сердца и перегревом и может привести к трагическим последствиям. Об этом «Москве 24» рассказал врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

Врач отметил, что в жару организм начинает расходовать большое количество влаги, из-за чего повышается вязкость крови и возникает риск образования тромбов.

«Также спорт в жару оказывает большую нагрузку на сердце. Учащенное сердцебиение приводит к аритмии, из-за которой в органе могут образоваться тромбы. И они в дальнейшем распространяются по организму, закупоривая кровеносные сосуды», — предупредил Хорошев.

Помимо этого, вместе с водой из организма выводятся электролиты, необходимые для жизнедеятельности клеток. Это также повысит риск развития аритмии и остановки сердца. Чтобы не навредить здоровью, эксперт посоветовал тренироваться в жару в местах, где есть система кондиционирования, например, в фитнес-клубе.

Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев до этого говорил, что для того, чтобы легче переносить жару и не перегружать желудок, стоит употреблять холодные супы и овощные салаты.

Ранее российских водителей предупредили об опьянении из-за жары.

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