Российских водителей предупредили об опьянении из-за жары

Кардиолог Шубитидзе: жара влияет на водителей так же, как алкоголь

Жаркая погода влияет на российских водителей почти так же, как и алкоголь. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог медицинского центра «Будь Здоров» Иосиф Шубитидзе.

«В жару снижается концентрация, внимание рассеивается, а реакция становится медленнее — примерно, как после пары кружек пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую влияет на безопасность вождения», — предупредил кардиолог.

Шубитидзе добавил, что если не пить воду, то обезвоживание вызовет головную боль, головокружение и раздражительность. В результате потери соли вместе с потом могут возникать мышечные судороги, особенно в ногах и руках, что также опасно во время управления автомобилем.

Кроме того, у водителей с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск обострений: колебания артериального давления, аритмии, инфаркта. При интенсивном солнечном излучении также есть риск получить ожог кожи, даже находясь в машине.

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