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Общество
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Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в онлайн-лотерее

В Смоленской области мужчина выиграл в лотерею 32,4 млн рублей
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Пресс-служба «Столото»

В Смоленской области мужчина по имени Дмитрий выиграл в онлайн-лотерею «Топ 12» свыше 32 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

В публикации говорится, что на вырученные средства он планирует купить машину и новую квартиру. Мужчина отметил, что часто играет в лотерею, однако всегда полагается на удачу и не имеет никаких стратегий.

Такую большую сумму он выиграл впервые, до этого Дмитрий не выигрывал более 5 тыс. рублей. Уведомление о победе он получил на работе и не поверил своим глазам. Позже он ознакомился с сообщением и понял, что это правда.

Свой успех мужчина оставил в тайне от знакомых и поделился хорошей новостью лишь с близкими людьми.

До этого стало известно, что фельдшер Сахалинской больницы Александр Куряев стал победителем в новогоднем розыгрыше «Русского лото», мужчина выиграл 1 млрд рублей. О своем выигрыше он узнал случайно, решив проверить личный кабинет после общения с коллегой в больнице, который также участвовал в розыгрыше.

Ранее продавщица стерла защитные полосы на 1700 лотерейных билетах, надеясь на выигрыш.

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