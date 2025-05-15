На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продавщица стерла защитные полосы на 1700 лотерейных билетах, надеясь на выигрыш

На Урале продавщица киоска испортила лотерейные билеты ради крупного выигрыша
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Жительница Свердловской области, работавшая в киоске по продаже лотерейных билетов, испортила 1700 скретч-карт, надеясь на крупный выигрыш, пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».

Местная жительница 1982 года рождения продавала лотерейные билеты и тоже решила попытать счастья. Пытаясь выиграть, она стерла защитные полосы у 1700 билетов. Женщина надеялась компенсировать ущерб с выигрыша, но ревизия уличила ее в порче билетов прежде, чем она успела сделать это.

«Лотерейные билеты, которые были деактивированы горожанкой, стоили 271 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

В конце концов обвиняемая все-таки возместила ущерб. Тем не менее ее будут судить, процесс начнется в ближайшее время и будет проходить в Краснотурьинском городском суде.

Ранее пенсионерка из США дважды выиграла в лотерею за четыре месяца и стала миллионершей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами