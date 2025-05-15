Продавщица стерла защитные полосы на 1700 лотерейных билетах, надеясь на выигрыш

Жительница Свердловской области, работавшая в киоске по продаже лотерейных билетов, испортила 1700 скретч-карт, надеясь на крупный выигрыш, пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».

Местная жительница 1982 года рождения продавала лотерейные билеты и тоже решила попытать счастья. Пытаясь выиграть, она стерла защитные полосы у 1700 билетов. Женщина надеялась компенсировать ущерб с выигрыша, но ревизия уличила ее в порче билетов прежде, чем она успела сделать это.

«Лотерейные билеты, которые были деактивированы горожанкой, стоили 271 тысячу рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

В конце концов обвиняемая все-таки возместила ущерб. Тем не менее ее будут судить, процесс начнется в ближайшее время и будет проходить в Краснотурьинском городском суде.

Ранее пенсионерка из США дважды выиграла в лотерею за четыре месяца и стала миллионершей.