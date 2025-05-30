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Общество
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Помощница президента Узбекистана обсудила с Мишустиным тему мигрантов

Мишустин обсудил с помощницей президента Узбекистана вопросы трудовой миграции
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Telegram-канал Saida Mirziyoyeva

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с помощницей президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой, в ходе которой стороны обсудили ряд тем, включая вопросы трудовой миграции. Об этом Мирзиёева рассказала в своем Telegram-канале.

«Обсудили ключевые направления сотрудничества, уделив особое внимание вопросам торговли, инвестиций, трудовой миграции и подготовки высококвалифицированных кадров», — сообщила помощница узбекистанского президента.

В частности, стороны обговорили меры по ускорению процедур оформления мигрантов, а также возможность переноса некоторых этапов оформления трудовых патентов в Узбекистан.

В начале мая посла РФ вызывали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов. В министерстве заявляли о неких действиях, якобы нарушающих права и свободы работающих в РФ узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания». Посла призвали «довести обеспокоенность» Узбекистана до соответствующих компетентных органов России.

Ранее сообщалось, что регионам РФ хотят разрешить устанавливать свои правила проживания мигрантов.

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