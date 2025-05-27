Регионам РФ хотят разрешить устанавливать свои правила проживания мигрантов

Регионы России хотят наделить правом самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов на своей территории. Соответствующий законопроект внести в Госдуму планируют «Новые люди», передает 360.ru со ссылкой на главу фракции Алексея Нечаева.

Документ предполагает, что субъекты РФ смогут по своей инициативе ограничивать количество мигрантов, живущих в одной квартире, а также вводить дополнительные нормы и требования, в частности – по владению русским языком. Кроме того, власти региона смогут вводить квоты на расселение мигрантов по районам, рассказал Нечаев.

«Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу», — добавил он.

В качестве аргумента в пользу утверждения законопроекта он привел недавний случай в Петербурге, когда мигрант из-за шума в соседней квартире ворвался к 76-летнему профессору и начал избивать рабочих и крушить все вокруг кувалдой. Чтобы исключить такие ситуации, необходимо ужесточить правила проживания для иностранцев, заключил депутат.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил, что депутаты готовят девять новых законопроектов, направленных на изменение миграционного законодательства. Они затрагивают широкий спектр вопросов – от уточнения понятия «соотечественник» до национальных автономий.

Ранее сообщалось, что некоторых мигрантов в РФ хотят освободить от экзамена по русскому языку.