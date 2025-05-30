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Общество
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Из-за взрывов во Владивостоке перекрыли автомобильное движение

Взрывы произошли в районе бухты во Владивостоке
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Stringer/dpa/Global Look Press

Два взрыва произошло в районе бухты Десантной во Владивостоке рано утром, заявили в пресс-службе правительства Приморского края. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации отметили, что в результате происшествия пострадавших и повреждений нет, «угроза была нейтрализована».

По данным Telegram-канала «Владивосток новости», из-за произошедшего была перекрыта дорога на Шамору в районе Горностая. Представители правоохранительных органов проверяли все автомобили, которые двигались со стороны бухты Стеклянной.

Позднее издание сообщило, что по Шаморовской трассе были вывезены несколько машин, накрытых брезентами, после чего трасса была открыта.

До этого во Владивостоке автобус заблокировал проезд пожарной машине, которая спешила на вызов, в результате чего был полностью перекрыт проезд к домам №26 и №30 на улице Карьерной, а также к территории 155-й гвардейской бригады морской пехоты и другим жилым зданиям.

Ранее в Приморье на федеральной трассе опрокинулся бензовоз с топливом.

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