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Психолог отреагировала на предложение запретить в России кукол Лабубу

Психолог Наумова: игрушка Лабубу рисков для ребенка не несет
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charnsitr/Shutterstock/FOTODOM

Трендовые куклы-монстрики Лабубу никакого риска для психики ребенка не несут, заявила «Газете.Ru» детский психолог Наталья Наумова. До этого в Совфеде допустили запрет продажи этих игрушек в России из-за их «жуткого вида».

«Начнем с того, что подобная игрушка не должна быть основной у ребенка – у него должно быть разнообразие из игрушек. А что привлекает детей конкретно в Лабубу? Это пушистенький такой, миленький персонаж, который улыбается, но одновременно показывает большое количество зубов, то есть может за себя заступиться, а в какой-то ситуации даже быть агрессивным. Для каждого ребенка здесь своя нагрузка, свое восприятие, свое понимание. Родителям важно не бессмысленно покупать ребенку игрушки, а уточнять, что он чувствует, когда видит эту игрушку, почему он хочет эту игрушку иметь, как ребенок играет с ней. И мы видим, что разные детки абсолютно по-разному реагируют на одну и ту же игрушку. И травматизация, как правило, происходит именно тогда, когда взрослые пугаются и начинают как-то плохо говорить про какую-то игрушку, отговаривать ребенка от игрушки, — тогда ребенок начинает настаивать, доказывать, что эта игрушка ему нужна», — сказала Наумова.

Она пояснила, что психологическое состояние ребенка и реакция на ту или иную игрушку в первую очередь зависят от атмосферы в семье и внимания родителей.

«Сама по себе такая игрушка рисков не несет. Риск идет через восприятие: есть ли рядом с ребенком внимательные, чуткие взрослые. И как только ребенок скажет, что эта игрушка больше ему не нужна, возможно, он с этой игрушкой почувствовал себя смелее, смог научиться себя защищать. Или больше эта игрушка ему не нужна, потому что она его начинает самого пугать. Вот от этой игрушки важно своевременно избавиться, и не нужно давить на чувство вины и объяснять ребенку, что ему купили такую игрушку, что он теперь должен всю жизнь с ней играть. И также необязательно ребенку покупать абсолютно все, что он хочет. Важно быть в диалоге с ребенком, разделять его чувства, оказывать ему поддержку, и вместе принимать решение относительно ценности, нужности того или иного игрового персонажа в семье», — заключила Наумова.

О запрете продажи игрушек Лабубу и похожей на них продукции предложила подумать зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. Сенатор заявила изданию «Абзац», что «жуткий вид» товаров может негативно влиять на психику ребенка. По ее словам, детские игрушки должны отвечать требованиям безопасности как по составу, так и по психологическому воздействию.

Ранее в Госдуме обвинили кукол Барби в «завозе ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Россию».

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