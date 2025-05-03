Названы лучшие часы дня для безопасного получения загара

С наступлением теплых дней и увеличением светового дня нужно стараться чаще бывать на прогулках, получать солнечные ванны — это действительно важно делать ежедневно для нашего самочувствия. Солнце жизненно необходимо человеку, поскольку оно способно стимулировать вегетативную нервную систему, ускорить процесс регенерации клеток организма, активировать защитные свойства, повысить иммунитет и т.д. Идеальные часы для получения ультрафиолета (УФ) и загара — это утреннее время до 11 часов и ближе к вечернему — после 16 часов. В эти промежутки ультрафиолетовый индекс (УФ-индекс) самый безопасный.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Федорова, врач-диетолог, нутрициолог, педиатр, эксперт компании SOLGAR.

«Важно помнить, что солнце может быть очень опасно, и в первую очередь, для глаз. Синий спектр солнечного света может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, начиная от временного ослепления и заканчивая повреждением клеток сетчатки глаза. Поэтому лучшей защитой от солнца станут очки с сертифицированными линзами, обеспечивающими защиту от УФ-излучения», — объяснила она.

Под влиянием солнечных лучей в организме синтезируется витамин D, который повышает настроение и поэтому в солнечный день мы чувствуем себя существенно лучше, чем в пасмурный.

«Однако стоит заметить, что все же образуется этот витамин за счет УФ-лучей в коже в крайне малых количествах. Далее он преобразуется в печени и почках, и у людей с заболеваниями печени, почек, желчного пузыря чаще всего есть дефицит витамина D, так как из-за нарушения микробиома кишечника нарушено его усвоение и преобразование в активную форму», — заявила эксперт.

Также стоит отметить то, что все же мы мало времени проводим на солнце, постоянно находясь в помещениях, и даже в долгожданном отпуске на солнечном пляже мы максимально защищаемся от УФ-лучей с помощью солнцезащитных кремов. Все это приводит к тому, что мы не получаем необходимую дозу витамина D.

Во всем мире от дефицита или недостаточности витамина D страдает 1 миллиард человек (население планеты 8 миллиардов), в особенности пожилые люди.

«Дефицит витамина D — это глобальная проблема здравоохранения, вызванная в основном недостаточным источником витамина D3 (80–90% запасов в организме) является УФ-облучение молекулы-предшественника 7-дегидрохолестерина в коже. Оптимальная дозировка для страдающих гиповитаминозом D – 10 000 МЕ ежедневно на протяжении двух-трех месяцев. Это количество вещества, примерно равное тому, которое будет выработано телом человека под воздействием УФ-лучей за 20-30 минут (без SPF-кремов, разумеется). Для приема подобной дозировки необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом. Профилактическая дозировка для регулярного приема составляет 600 МЕ», — сказала она.

На развитие дефицита витамина D у жителей нашей страны влияет географическое расположение (северный умеренный пояс выше 35-й параллели), при котором более острое падение солнечных лучей и их рассеивание в атмосфере препятствует выработке витамина D в коже.

С недостатком витаминов группы D нередко сталкиваются любители газировки, молочных продуктов и некоторых других видов продуктов, богатых фосфатами. Избыток фосфора в организме мешает полноценно усваивать и использовать витамин D.

Среди продуктов, богатых витамином D, лидирует рыба. Кальциферол также содержится в цельном молоке и продуктах из него (сыр, масло), однако в меньшем количестве и в форме, которая тяжело усваивается.

«В рыбе витамина D больше, чем в яйцах или грибах. Поэтому рекомендуется почаще готовить для своей семьи блюда из рыбы. Так и дети, и взрослые будут получать необходимое количество кальциферола. Хочу напомнить, что существует и переизбыток витамина D и ни к чему хорошему он не ведет, поэтому нужно знать норму и проверять свой уровень этого витамина. Для этого необходимо сдавать специальные анализы, на основании которых врач сможет назначить витамин D в добавках», — резюмировала врач.

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