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Вблизи калифорнийского Сан-Диего нашли давно утерянную подводную лодку

Livescience: у берегов Калифорнии нашли утерянную подводную лодку
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Zoe Daheron/Woods Hole Oceanographic Institution

У берегов Калифорнии нашли утерянную подводную лодку USS F-1. Об этом сообщает издание Livescience.

Лодка затонула в 1917 году во время инженерного пробега при переходе между Сан-Педро и Сан-Диего. Вместе с аналогичными подлодками USS F-2 и USS F-3 эта лодка во время испытаний вошла в зону густого тумана. Здесь произошло столкновение между USS F-1 и USS F-3 — первая лодка получила более сильные повреждения и начала немедленно тонуть.

Из 22 членов экипажа выжить удалось только троим, которых подобрали другие лодки.

Недавно возобновились попытки выяснить судьбу затонувшей подлодки — ученые разыскали примерное расположение подлодки: она затонула на глубине 400 метров, что исключает использование водолазов. К USS F-1 отправили батискаф и подводного робота, которые смогли выяснить, что лодка сохранилась достаточно неплохо для большого количества времени, проведенного под таким давлением. Находка была сделана в нескольких километрах от Сан-Диего.

Тем временем в Англии дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой войны.

SS Almond Branch, грузовой пароход, был потоплен немецкой подводной лодкой 27 ноября 1917 года. Интересно, что до этого, в 1916 году, судно уже пережило столкновение с мостом в американском Портленде. Хотя корабль давно разграблен и не представляет материальной ценности, для Доминика Робинсона он ценен своей историей.

Ранее потерянная в океане камера была найдена дайвером спустя 8 месяцев.

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