Потерянная в океане камера была найдена дайвером спустя 8 месяцев

UPI: дайвер в Канаде нашел на дне океана камеру, потерянную 8 месяцев назад

Камера, потерянная в океане, была найдена дайвером в Канаде спустя восемь месяцев, пишет Metro.

Кен Кили, который нырял у мыса Огден вместе с супругой, наткнулся на камеру на глубине около девяти метров. Несмотря на то, что устройство оказалось заполненным водой, SD-карта осталась целой и содержала несколько видеороликов, включая момент, когда камера упала с головы владельца в воду.

«Когда она приземлилась, то оказалась лицом вверх, и вскоре к ней подошел краб», — рассказал Кили в интервью.

В поисках владельца Кили опубликовал видеоролики и скриншоты с камеры в социальных сетях. Его пост стал вирусным и в конечном итоге достиг матери хозяина камеры.

Шей Лолор сообщил, что его мать узнала его голос в одном из видеороликов.

«Она сказала, что это звучит очень похоже на меня», — отметил он.

В результате Кили и Лолор встретились, чтобы вернуть камеру законному владельцу. Шей выразил удивление и радость от воссоединения с потерянным устройством.

«Я думал, что шансы вернуть его были довольно малы. Это шокирует, это удивительно, я в восторге», — признался мужчина.

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