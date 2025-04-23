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Дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой войны

Daily Star: в Англии дайвер купил за £300 затонувший во время Первой мировой войны корабль
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Dom Robinson/Rick Ayrton/SWNS

В Англии дайвер купил затонувший корабль времен Первой мировой войны, пишет Daily Star.

53-летний британский дайвер Дом Робинсон из Портсмута совершил необычную покупку — он приобрел затонувший корабль времен Первой мировой войны за £300. Сделка была заключена, когда мужчина наткнулся на объявление о продаже парохода SS Almond Branch, затонувшего у берегов Корнуолла в 1917 году.

«Я всегда мечтал владеть затонувшим кораблем», — признался Робинсон.

После непродолжительных переговоров с продавцом, который, как оказалось, жил неподалеку, сделка была завершена. Официальное подтверждение прав собственности пришло из государственного органа, который регулирует вопросы владения затонувшими судами в Великобритании.

SS Almond Branch, грузовой пароход, был потоплен немецкой подводной лодкой 27 ноября 1917 года. Интересно, что до этого, в 1916 году, судно уже пережило столкновение с мостом в американском Портленде. Хотя корабль давно разграблен и не представляет материальной ценности, для Робинсона он ценен своей историей.

«Каждое кораблекрушение рассказывает свою уникальную историю», — отмечает дайвер.

Погружение к собственному кораблю для Дома — непростая задача. Судно покоится на глубине 50 метров, где температура воды не превышает 10 градусов. Подъем с такой глубины должен длиться не менее 40 минут, чтобы избежать кессонной болезни.

«Это опасное погружение, но оно того стоит», — уверен британец.

Ранее потерянная в океане камера была найдена дайвером спустя 8 месяцев.

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