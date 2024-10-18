Альпинист Нирмал Пурджа поставил рекорд, поднявшись 50 раз на восьмитысячники

Альпинист Нирмал Пурджа (известный как Нимс) рассказал о своем новом достижении. Соответствующий пост он выложил в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

9 октября он совершил второе восхождение на вершину Шишабангмы — всего за пять дней — это очень быстро для экспедиции на гору высотой 8027 метров. По словам Нимса, теперь у него есть 50 успешных восхождений на восьмитысячники — это значительно больше, чем у любого другого альпиниста в мире.

«Я снова на вершине Шишабангмы — это мое второе восхождение за пять дней. Теперь я успешно поднялся на самые высокие вершины мира 50 раз, что делает меня первым и самым быстрым человеком, достигшим этого», — говорится в его посте.

В 2023 году рекорд по количеству восхождений на восьмитысячники — 42 раза — принадлежал Ками Рите Шерпе, также этническому непальцу. Известно, что после этого, в 2024 году он дважды поднялся на Эверест и, вероятно, улучшил свои показатели, но точной информации о его восхождениях пока нет. Если никто не опровергнет рекорд Нирмала Пурджи, он останется за ним.

4 октября Пурджа поднялся на Шишабангму вместе с Мингмой Джи, они оба выполнили челлендж «14 восьмитысячников без кислорода». Нимс установил рекорд скорости восхождений на все 14 вершин без дополнительного кислорода за 2 года 4 месяца и 28 дней. Он также стал единственным альпинистом, который совершил восхождения на 14 вершин как с кислородом, так и без него за 5 лет 5 месяцев и 12 дней (с 23 апреля 2019-го по 4 октября 2024 года).

В этом же году рекордсменом стал и другой альпинист из Непала. 18-летний шерп Нима Ринджи стал самым молодым в истории альпинизма покорителем 14 высочайших вершин мира.

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