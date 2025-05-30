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Американская стюардесса лишилась ног и одной руки из-за позднего обращения к врачам

PYOK: стюардесса потеряла ноги и руку из-за заражения кишечной палочкой
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Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Американская стюардесса Сара Дорман, работавшая в United Airlines, потеряла ноги и руку из-за заражения кишечной палочкой — она обратилась к врачам слишком поздно, существовал риск летального исхода. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Проработавшая более 25 лет стюардесса попала в больницу в Либертивилле, штат Иллинойс, к врачам только после того, как у нее начался септический шок и почечная недостаточность — когда она проходила осмотр, врачи сообщили Дорман, что она может не прожить и 12 часов.

После того, как женщину ввели в искусственную кому, выяснилось, что причиной септического шока стало заражение кишечной палочкой.

Дорман пришлось пойти на крайние меры, она согласилась на ампутацию ног и руки — только после этого она пошла на поправку. Теперь женщине предстоит пройти долгий курс реабилитации и оплатить огромные счета за операцию и лечение. Семья Дорман открыла сбор для пожертвований.

До этого стало известно, что в Англии популярный бренд здорового питания Grape Tree срочно отзывает продукцию из-за опасений по поводу кишечной палочки.

Ранее сообщалось, что по всей территории США распространились опасные устрицы с норовирусом.

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