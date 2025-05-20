Популярный бренд здорового питания в Англии отзывает продукцию из-за кишечной палочки

В Англии популярный бренд здорового питания срочно отзывает продукцию из-за опасений по поводу кишечной палочки, пишет Daily Star.

Британский производитель здорового питания Grape Tree объявил срочный отзыв одной из партий своих сырых несоленых орехов макадамии из-за обнаружения в них токсина, продуцирующего кишечную палочку — опасной бактерии, которая может вызвать серьезные желудочно-кишечные заболевания и даже почечную недостаточность. Об этом предупредило Управление по безопасности продуктов питания Великобритании, призвав потребителей немедленно проверить свои запасы и не употреблять продукт в пищу.

По данным регулятора, зараженный продукт может вызвать: сильную диарею (включая кровавую), боли в животе, гемолитико-уремический синдром (ГУС), который может привести к острой почечной недостаточности. Потребителям, купившим указанную партию, рекомендуется вернуть товар в место покупки для полного возмещения средств без необходимости предоставления чека.

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