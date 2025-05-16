В Петербурге ребенок провалился в люк прямо во дворе школы

В Петербурге девятилетний школьник провалился в люк на территории учебного заведения Приморского района. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, инцидент произошел во дворе ГБОУ ОСШ №573 — мальчик шел по тропинке и случайно встал на крышку подземных коммуникаций. Она оказалась не закреплена, и школьник упал вниз.

Врачи больницы Раухфуса диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины на виске, ухе и пояснице, ушибы таза и голеностопа. Сейчас пострадавшему оказывают помощь специалисты по нейрохирургии. Врачи оценили состояние мальчика как средней степени тяжести.

Накануне стало известно, что в Омске ребенок угодил в лужу с кипятком и получил ожоги. Восьмилетний мальчик гулял около гаражей по улице Малиновского и случайно наступил в лужу с кипятком. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностирован ожог ноги. Мальчик отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее в Карелии ребенок упал в колодец. Спасти его не удалось.