В Подмосковье пьяные мигранты устроили драку, два человека пострадали

В Подмосковье мигранта задержали за нападение с ножом на иностранцев

В Подмосковье иностранца подозревают в нападении с ножом на других мигрантов. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в деревне Островцы. По данным издания, трое мужчин распивали алкогольные напитки в бытовке, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Что стало его причиной, не уточняется.

Во время ссоры один из иностранцев проявил агрессию и изрезал оппонентов ножом. Одного из пострадавших медикам спасти не удалось, второго направили в больницу, его состояние специалисты оценили как тяжелое.

Подозреваемого тем временем задержали.

До этого в Подмосковье мигрант избил мужчину в автобусе. Как рассказали очевидцы, между иностранцем и пенсионером произошла словесная перепалка, но что стало ее причиной, неизвестно. После ссоры мужчина напал на пассажира, он ударил пожилого человека о поручни.

После этого одна из пассажирок бросилась помогать пострадавшему.

Ранее в Москве два мигранта изнасиловали женщину и ограбили ее.