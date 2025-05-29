В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за пророссийские высказывания

CTK: суд в Чехии приговорил учительницу к условному сроку за слова об Украине

Суд района Прага-6 приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условно и трехлетнему запрету педагогической деятельности за высказывание официальной позиции России по конфликту на Украине в ходе урока литературы. Об этом сообщило агентство CTK.

По данным журналистов, учительница в ходе урока излагала ученикам проверенные факты. Учащиеся при этом снимали происходящее на телефон. После этого Беднаржова была уволена.

Прокуратура потребовала для педагога восемь месяцев условно и запрет на педагогическую деятельность сроком на пять лет. Однако суд района Прага-6 снял с нее обвинения. Позже Пражский городской суд подтвердил это решение, но Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение. В результате учительницу приговорили к условному сроку.

В ноябре прошлого года в Москве осудили гражданина Украины за демонстрацию экстремистской символики. Суд установил, что подсудимый Николай Клим разместил на своей странице в соцсети пост с данной символикой.

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