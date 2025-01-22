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В Италии осудили украинку, которая обокрала и вытолкнула из окна свою работодательницу

Горничная с Украины вытолкнула из окна пожилую итальянку, уличившую ее в краже
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РИА «Новости»

В Италии к 18 годам тюрьмы приговорили украинскую сиделку, которая расправилась со своей пожилой работодательницей. Об этом пишет издание Today.

Все произошло еще в апреле 2022 года в Бергамо, где жила жертва, 77-летняя Розанна Абер. Согласно судебным документам, работавшая ее сиделкой 28-летняя Кристина Михальчук, родом с Украины, заставила пожилую женщину выпасть из окна четвертого этажа. Как стало известно позднее, незадолго до трагедии пенсионерка заметила, что с ее банковского счета пропадают крупные денежные суммы, и заявила подозреваемой, что собирается заявить о кражах в полицию.

В разгар ссоры Михальчук, которая нуждалась в деньгах для погашения своих игровых долгов, вытолкнула пожилую женщину, за которой ухаживала около полутора месяцев, из окна. На суде обвиняемая признала, что является зависимой от азартных игр, и была признана виновной судом присяжных. Ее также осудили за кражу. Защита собирается обжаловать обвинительный приговор.

Ранее екатеринбуржец подкараулил и ограбил 80-летнюю пенсионерку, снявшую деньги в банке.

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