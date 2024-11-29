В Москве осудили украинца, который опубликовал в соцсетях экстремистскую символику

В Москве осудили гражданина Украины за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

Суд установил, что подсудимый Николай Клим разместил на своей странице в соцсети пост с экстремистской символикой.

В итоге Бутырский районный суд признал его виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и назначил ему административный арест на 12 суток.

До этого полиция Сочи задержала мужчину, показывающего окружающим татуировки с экстремистскими символами. Россиянина задержали на улице Платановой. Приехавший из Пермской области 38-летний мужчина ходил по городу в футболке с коротким рукавом, из-за чего можно было рассмотреть рисунки на коже.

На руках у задержанного были изображения нацистской символики. В отношении туриста составили административный протокол, суд арестовал путешественника на четверо суток.

Ранее в Москве участника СВО оштрафовали за татуировку с нацисткой символикой.