Мужчины сломали бордюр в Крыму, чтобы объехать пробку, и попали на видео

В Крыму двое мужчин разломали бордюр ради того, чтобы объехать пробку. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Двое мужчин, стоявших в пробке, решили объехать ее, выехали на тротуар и наткнулись на бордюр на своем пути. Для того чтобы не повредить свой автомобиль, они решили сломать преграду.

На кадрах с места происшествия видно, как они выламывают плиты бордюра. Отмечается, что один из очевидцев сделал автомобилистам замечание, однако это не остановило мужчин.

До этого в Москве автомобиль прокатился по отбойнику на большой скорости, чтобы объехать пробку. На кадрах с видеорегистратора видно, что поток машин стоит в пробке на трассе и один из легковых автомобилей решает объехать затор.

Ранее водитель Mercedes выехал на встречку, разбил окно чужой машины и угрожал изнасиловать мать.