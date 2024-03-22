Водитель Mercedes выехал на встречку, разбил окно чужой машины и угрожал изнасиловать мать

В Краснодаре приезжий из Ростовской области водитель Mercedes-Benz спровоцировал ДТП, а затем кулаками разбил окно чужого авто. Видео с произошедшим опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

По словам владельца пострадавшего автомобиля, он двигался по пробке по улице Колхозной, когда мужчина на Mercedes пытался объехать затор по встречной полосе. Водитель отказался пропускать его, однако тот не сдался и все равно попытался вклиниться в ряд, в результате чего произошло ДТП.

После столкновения владелец Mercedes руками разбил стекло автомобиля, в который врезался, и начал оскорблять не пропустившего его водителя, угрожая совершить сексуальное насилие над матерью мужчины. Потерпевший написал заявление в полицию. За повреждение чужого имущества на подозреваемого завели уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщили в полиции Краснодара.

До этого в Нижнем Новгороде пассажирам устроили экстремальную поездку на крыше «Жигулей». Отмечается, что правоохранители узнали о проделках водителя благодаря ролику, который разошелся в сети. На нем мужчина катал пассажиров на крыше «Жигулей» и также тащил их на тросе за машиной.

Ранее выяснилось, что «АвтоВАЗ» откажется от половины Lada Vesta на «механике».