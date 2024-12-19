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В Москве автомобиль прокатился по отбойнику и попал на видео

Появилось видео, как в Москве автомобиль проехал по отбойнику для объезда пробки

В столице автомобиль прокатился по ограждению, чтобы объехать пробку. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Как не надо ездить по дорогам в Москве», — говорится в публикации.

На кадрах с видеорегистратора видно, что поток машин стоит в пробке на трассе. Внезапно с правой стороны водитель легкового автомобиля решает объехать затор, прокатившись на большой скорости по отбойнику.

До этого в Москве водитель такси бизнес-класса отменил заказ из-за опоздания пассажиров, поэтому они сели в автомобиль и отказались выходить.

Водитель запечатлел происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина сидят в автомобиле и отказываются выходить.

Сообщается, что водителю пришлось отвезти москвичей к посту ГИБДД, где сотрудники правоохранительных органов не смогли убедить пару покинуть автомобиль.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением Chery и грузовика в Татарстане.

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