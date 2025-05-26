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Подросток из коррекционной школы в Петербурге прокатился на крыше электрички и не выжил

78.ru: в Петербурге подросток не выжил, решив прокатиться на крыше электрички
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Elena Mayorova/Global Look Press

В Петербурге 15-летний подросток не выжил, решив прокатиться на крыше электрички. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 26 мая. Двое воспитанников коррекционной школы в возрасте 15 и 13 лет оторвались от группы под присмотром воспитателя на Финляндском вокзале. Подростки забрались на крышу электропоезда, следовавшего в направлении Зеленогорска.

На станции Ланская оба подростка получили сильный удар током, старший из них не выжил. Второй несовершеннолетний с многочисленными травмами был экстренно госпитализирован.

До этого в Канске двух зацеперов ударило током на крыше поезда. Одного из пострадавших спасти не удалось, второго доставили в медицинское учреждение с обширными ожогами.

Ранее в Краснодаре подросток пытался перелезть через вагон поезда и получил удар током.

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