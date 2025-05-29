Египетские пограничники конфисковали партию наркотиков на $24 млн

В Египте военнослужащие пограничных войск изъяли партию наркотиков на $24 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы страны.

Наркотики были спрятаны в грузовике с овощами. Партия, вес которой превысил 12 тысяч килограммов, была конфискована около туннеля Ахмеда Хамди, проходящего под Суэцким каналом.

Изъятое передали компетентным органам для принятия юридических мер.

20 мая сообщалось, что сотрудники МВД России совместно с ФСБ и следователями Следственного департамента МВД пресекли деятельность семи участников преступного сообщества, организовавших работу маркетплейса в теневом сегменте интернета. По предварительным данным, задержанные обеспечивали работу интернет-площадки, через которую распространялись наркотики и предлагались другие незаконные услуги.

Криминальная структура использовала услуги сотрудников одной из IT-компаний для технической поддержки и защиты сайта от блокировок и кибератак с помощью современных технологий. Также установлено, что в схеме участвовали сотрудники криптовалютного обменного сервиса, через который проходили платежи за запрещенные вещества.

Ранее эксперт напомнил, что наркотики разрушают не только физическое здоровье.