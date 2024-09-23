Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт напомнил, что наркотики разрушают не только физическое здоровье

Политолог Котов: наркотики разрушают как физическое, так и психическое здоровье

close
Shutterstock

Наркотики представляют собой одну из самых серьезных угроз для общества, поскольку разрушают как физическое, так и психическое здоровье человека. Об этом в разговоре с РИАМО напомнил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

«Многочисленные исследования показывают, что наркотическая зависимость приводит к серьезным заболеваниям, включая инфекционные болезни, психические расстройства. <...> Противодействие распространению наркотиков требует комплексного подхода», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в России действуют программы по профилактике и искоренению деструктивного влияния наркотиков на граждан.

В сентябре в Подмосковье накрыли крупную лабораторию по производству метадона.

Фура с запрещенными веществами направлялась из Казахстана в один из логистических центров столицы, сотрудники таможни за ней следили. Машина остановилась у частного дома в подмосковной деревне Алферово, где наркотики передавались получателю, 34-летнему гражданину России. Во время обысков в доме было изъято оборудование для изготовления синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров. Мужчину задержали.

Ранее россиянка через поцелуй в суде попыталась передать наркотики возлюбленному.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами