Эксперт напомнил, что наркотики разрушают не только физическое здоровье

Наркотики представляют собой одну из самых серьезных угроз для общества, поскольку разрушают как физическое, так и психическое здоровье человека. Об этом в разговоре с РИАМО напомнил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

«Многочисленные исследования показывают, что наркотическая зависимость приводит к серьезным заболеваниям, включая инфекционные болезни, психические расстройства. <...> Противодействие распространению наркотиков требует комплексного подхода», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в России действуют программы по профилактике и искоренению деструктивного влияния наркотиков на граждан.

В сентябре в Подмосковье накрыли крупную лабораторию по производству метадона.

Фура с запрещенными веществами направлялась из Казахстана в один из логистических центров столицы, сотрудники таможни за ней следили. Машина остановилась у частного дома в подмосковной деревне Алферово, где наркотики передавались получателю, 34-летнему гражданину России. Во время обысков в доме было изъято оборудование для изготовления синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров. Мужчину задержали.

Ранее россиянка через поцелуй в суде попыталась передать наркотики возлюбленному.