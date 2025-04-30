Семья с маленькими детьми отравилась угарным газом в российском городе

В Ульяновске родители и их маленькие дети отравились угарным газом у себя дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 29 апреля в квартире дома на улице Средний Венец. Оттуда в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставили семью с маленькими детьми.

Прокуратура по факту произошедшего инициировала проверку деятельности организаций, ответственных за обслуживание внутридомового газового оборудования. Контролю подлежит работа управляющей компании и специализированной службы, а также надзорных органов. Мероприятия находятся на контроле региональной прокуратуры.

До этого в Башкирии пятеро детей вместе с матерью отравились угарным газом. Матери детей 26 лет, изначально она попала в реанимацию, но потом ее перевели в палату.

Ранее в Кисловодске семью с двумя детьми не спасли после отравления угарным газом.