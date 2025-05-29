На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Мексике нашли тела музыкантов из пропавшей группы

Полиция Мексики нашла тела музыкантов из пропавшей группы Fugitivo
close
Depositphotos

Мексиканская полиция обнаружила тела пяти человек, которые, предположительно, являются ранее пропавшими участниками музыкальной группы Fugitivo. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила пресс-служба министерства безопасности штата Тамаулипас.

«В рамках поисковых мероприятий по установлению местонахождения участников группы Fugitivo из Рейносы следственные действия привели в район, где были обнаружены пять тел. По предварительным признакам, они могут соответствовать пропавшим», — говорится в заявлении ведомства.

Fugitivo должны были выступить на частном мероприятии, но перестали выходить на связь 25 мая. Их искали родственники, знакомые и правоохранители. Что именно произошло с музыкантами — выясняется.

До этого сообщалось, что в заброшенном доме в мексиканском штате Гуанахуато были найдены тела 17 человек. Следователи предполагают, что насильственное преступление связано с конфликтом между бандой Санта-Роса-де-Лима и картелем Нового поколения Халиско.

Ранее сообщалось, что известного писателя нашли мертвым в мусорном контейнере в Лас-Вегасе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами