В Мексике нашли тела музыкантов из пропавшей группы

Мексиканская полиция обнаружила тела пяти человек, которые, предположительно, являются ранее пропавшими участниками музыкальной группы Fugitivo. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила пресс-служба министерства безопасности штата Тамаулипас.

«В рамках поисковых мероприятий по установлению местонахождения участников группы Fugitivo из Рейносы следственные действия привели в район, где были обнаружены пять тел. По предварительным признакам, они могут соответствовать пропавшим», — говорится в заявлении ведомства.

Fugitivo должны были выступить на частном мероприятии, но перестали выходить на связь 25 мая. Их искали родственники, знакомые и правоохранители. Что именно произошло с музыкантами — выясняется.

До этого сообщалось, что в заброшенном доме в мексиканском штате Гуанахуато были найдены тела 17 человек. Следователи предполагают, что насильственное преступление связано с конфликтом между бандой Санта-Роса-де-Лима и картелем Нового поколения Халиско.

Ранее сообщалось, что известного писателя нашли мертвым в мусорном контейнере в Лас-Вегасе.