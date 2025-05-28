Известного писателя нашли мертвым в мусорном контейнере в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе обнаружили тело 56-летнего писателя-фрилансера Мэтью Келемена. Останки лежали в мусорном контейнере одного из предприятий в центре города, пишет газета The Guardian со ссылкой на пресс-релиз местной полиции.

В публикации говорится, что останки писателя были найдены 20 мая после сообщений горожан о «дурном запахе», исходящем из контейнера. В убийстве Келемена заподозрили его 63-летнего соседа. Уточняется, что подозреваемый погиб в ДТП во время погони с участием дорожного патруля.

В полиции заявили, что погоня не была связана с расследованием смерти писателя. Правоохранители не раскрыли детали происшествия.

Сестра Келемена рассказала, что ее брат планировал съехать из комнаты, которую снимал в доме, где проживал подозреваемый. Она отметила, что ее брату «было очень нелегко там жить», и что он описывал своего соседа как «странного».

Известно, что Мэтью Келемен переехал в Лас-Вегас в 2003 году и в течение нескольких лет был штатным автором в журналах 944 и City Life, которых уже не существует. Кроме того, 20 лет он писал обзоры на фильмы, репортажи и многое другое для американских изданий, включая Las Vegas Weekly.

До этого в Лас-Вегасе убили журналиста-расследователя Джеффа Германа. По данным местных СМИ, он поругался с мужчиной. В ходе словесной перепалки тот достал нож и нанес смертельное ранение журналисту.

Ранее в Мексике нашли обезглавленные тела и отрезанные головы в мешке.