В США предупредили об опасности популярных у детей готовых завтраков

Готовые завтраки, которые пользуются популярностью у детей, вредны для здоровья. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ученые проанализировали состав хлопьев, выпускавшихся с 2010 по 2023 год. Оказалось, что за это время в них существенно выросло содержание жиров, сахара и натрия. При этом уровень белка и клетчатки снизился.

По данным исследователей, всего одна порция таких хлопьев может содержать до 45% от максимально допустимой суточной нормы сахара, рекомендованной несовершеннолетним Американской кардиологической ассоциацией.

Доцент Университета Джорджа Вашингтона, врач Лиан Вэнь рекомендовала родителям выбирать для завтрака более полезные продукты — например, овсянку, вареные яйца или несладкий йогурт. Если же все-таки предпочтение отдается хлопьям, специалист советует выбирать цельнозерновые варианты без красителей и подсластителей, с содержанием сахара не более девяти граммов на порцию.

До этого депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева призвала утвердить четкий порядок составления меню для школьных буфетов – по ее словам, необходимость этого подтверждает обеспокоенность родителей, которые жалуются на изобилие фастфуда и газировки в столовых образовательных учреждений. Если 70-80% ассортимента в буфете – сплошной фастфуд, то это уже ненормально, подчеркнула парламентарий.

Ранее врач предупредила россиян о страшной опасности картофеля фри для детей.