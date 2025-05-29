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Украинские беспилотники атаковали несколько транспортных средств в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ повредили КамАЗ, трактор и ГАЗель в Шебекинском округе
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали несколько транспортных средств в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Шебекино украинский дрон атаковал грузовик «КамАЗ», который был припаркован на территории предприятия.

В районе села Белянка Шебекинского округа беспилотник нанес удар по работающему в поле трактору. В селе Зимовенька беспилотный летательный аппарат сдетонировал во дворе частного дома, в результате чего оказались повреждены окна, фасад, забор и «Газель». Другой дрон повредил летнюю кухню во дворе домовладения.

Также беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Белгородском районе на участке дороги Октябрьский — Щетиновка. От удара полуприцеп полностью сгорел.

29 мая Гладков также сообщил, что в городе Шебекино женщина, состоящая в подразделении «Орлан», получила второе за месяц ранение из-за атаки украинской армии. Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, затем ее транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде.

Накануне глава региона сообщил, что в Шебекино из-за атаки ВСУ получил ранение мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями ног доставили в больницу. Также в результате прилета снаряда загорелась кровля частного дома. Кроме того, повреждения получили четыре транспортных средства.

Ранее сапер рассказал, что ВСУ маскируют снаряды под кукурузу в Белгородской области.

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