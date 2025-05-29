В Белгородской области женщина-боец «Орлана» получила второе за месяц ранение

В городе Шебекино Белгородской области женщина, являющаяся бойцом подразделения «Орлан», из-за атаки украинской армии получила второе за месяц ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«13 мая она пострадала от детонации дрона в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжала лечение. Сегодня она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча и спины», — отметил он.

Пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, затем ее транспортируют в городскую больницу №2 в Белгороде, уточнил Гладков.

Кроме того, в результате обстрела в Шебекино повреждено остекление в одной из квартир, добавил губернатор.

Накануне Гладков сообщил, что в Шебекино из-за атаки ВСУ получил ранение мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями ног доставили в больницу. Также в результате прилета снаряда загорелась кровля частного дома. Кроме того, повреждения получили четыре транспортных средства.

Еще один мужчина в Шебекино пострадал при детонации в результате уничтожения системой радиоэлектронной борьбы беспилотника Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома, отметил Гладков. После оказания необходимой медицинской помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.