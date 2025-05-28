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В Белгородской области житель получил ранение в результате атаки ВСУ

Гладков: при обстреле Шебекино Белгородской области был ранен мирный житель
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Под обстрел Вооруженных сил попал город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки ранение получил мирный житель.

«Мужчину с осколочными ранениями ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков.

По его словам, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор Белгородской области уточнил, что в результате прилета снаряда загорелась кровля частного дома. Ликвидацией очага возгорания сейчас занимаются пожарные расчеты. Также повреждения получили четыре транспортных средства. Информация, добавил он, уточняется.

Утром 28 мая Гладков сообщил, что в Шебекино пострадал местный житель при детонации в результате уничтожения системой радиоэлектронной борьбы беспилотника ВСУ. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Пострадавший мужчина был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Ранее аэропорты Москвы приостановили работу на фоне атак беспилотников.

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