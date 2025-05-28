Погибшая в Байкальске девушка не должна была присутствовать на вечеринке

Девушка, которая погибла от рук подростка в Байкальске, не должна была присутствовать на вечеринке. Об этом со ссылкой на мать убитой сообщает RT.

Мать девушки рассказала, что ее дочь училась в колледже олимпийского резерва и должна была уехать на учебу в Иркутск в ночь, когда все случилось, однако ее электричку отменили. Она приезжала в Байкальск, чтобы поддержать свою подругу, у которой умер отчим.

Тогда незапланированно оставшуюся в Байкальске девушку позвали на вечеринку по случаю дня рождения, где ее зарезал 17-летний подросток. По словам матери погибшей, ее дочь закрыла собой другую участницу событий.

Все произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что подростка, зарезавшего друзей в Байкальске, взяли на «слабо».