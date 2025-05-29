В РФ хотят ужесточить правила перевозки детей в автомобилях

Минтранс РФ предлагает внести в Правила дорожного движения уточнение, что к детским удерживающим системам не относятся лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новое определение предусматривает, что такие устройства не считаются средствами для безопасной перевозки детей. Таким образом, перевозить детей можно будет только в автокреслах или бустерах.

В пояснительной записке отмечается, что распространение несертифицированных и опасных устройств, таких как адаптеры ремней и бескаркасные кресла, создает риск для детей. Особенно тревожит ситуация с сертификацией адаптеров: некоторые производители получают документы, позволяющие считать их полноценными креслами, что создает лазейки для водителей и снижает уровень безопасности.

5 мая главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев заявил, что травмы головы, позвоночника, грудной клетки и живота являются самыми частыми у детей при дорожно-транспортных происшествиях, поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла.

Ранее сообщалось, что такси для семей с детьми в РФ может стать дешевле.