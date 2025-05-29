На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В РФ хотят ужесточить правила перевозки детей в автомобилях

Минтранс уточнит требования к детским удерживающим устройствам в автомобилях
close
Studio113/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс РФ предлагает внести в Правила дорожного движения уточнение, что к детским удерживающим системам не относятся лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новое определение предусматривает, что такие устройства не считаются средствами для безопасной перевозки детей. Таким образом, перевозить детей можно будет только в автокреслах или бустерах.

В пояснительной записке отмечается, что распространение несертифицированных и опасных устройств, таких как адаптеры ремней и бескаркасные кресла, создает риск для детей. Особенно тревожит ситуация с сертификацией адаптеров: некоторые производители получают документы, позволяющие считать их полноценными креслами, что создает лазейки для водителей и снижает уровень безопасности.

5 мая главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев заявил, что травмы головы, позвоночника, грудной клетки и живота являются самыми частыми у детей при дорожно-транспортных происшествиях, поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла.

Ранее сообщалось, что такси для семей с детьми в РФ может стать дешевле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами