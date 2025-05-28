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Россиянин угостил школьницу газировкой с наркотиками и изнасиловал

В Орске 28-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку, угостив ее газировкой
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Орске 28-летнего местного жителя задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности школьницы. Об этом сообщает Orsk.ru в Telegram-канале.

По информации издания, жертвой насильника стала 14-летняя несовершеннолетняя. Мужчина якобы угостил ее газировкой, в которую подмешал запрещенные вещества. Дождавшись, когда состояние школьницы станет неадекватным, мужчина надругался над ней.

Мужчина задержан, ведутся следственные действия.

До этого в Рязани 48-летнего местного жителя заподозрили в надругательстве над 13-летним ребёнком на пляже. Инцидент произошел 25 мая у водоема в Рязанском районе. По версии следствия, подозреваемый, находясь без одежды, совершил непристойные действия в отношении ребенка. Предполагаемый преступник задержан.

Ранее психолог объяснила, как распознать педофила по поведению.

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