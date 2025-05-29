На Украине получили 400 тыс. обращений о пропавших без вести

На Украине в Красный Крест поступило 400 тысяч обращений от семей, разыскивающих близких. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского отделения организации.

«По состоянию на апрель 2025 года мы получили 400 000 обращений от семей, ищущих пропавших без вести близких», — говорится в публикации.

В Красном Кресте уточнили, что многие из обращений были отправлены матерями.

В апреле заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун заявил, что призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны приведет к сокращению рождаемости в будущем, но это не является причиной для отказа от такой идеи. По его словам, на рубеже 2000-х в стране был один из самых низких уровней рождаемости, а количественные потери на линии боевого соприкосновения приведут к тому, что в следующих поколениях родится еще меньше детей.

По подсчетам The Washington Post, при сохранении текущих демографических тенденций, связанных с боевыми действиями и массовой эмиграцией, население Украины упадет до 25 млн человек уже к 2050 году и до 15 миллионов к 2100 году.

Ранее коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.