Минюст России признал нежелательной Amnesty International

Минюст внес британскую Amnesty International (признана в РФ нежелательной организацией) в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте министерства.

«№ 691-р <...> Amnesty International Ltd, <...> Великобритания», — говорится в перечне.

До этого Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской организации Association Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM, Институт гуманитарных наук) из-за того, что она, в частности, реализовала программу, направленную на нарушение территориальной целостности РФ.

19 мая Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной организации Amnesty International. В ведомстве подчеркнули, что ее члены финансируют экстремизм и деятельность иноагентов.

Ранее в Минюсте рассказали, сколько иноагентов проживает за границей.