На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Родителям объяснили, как уберечь ребенка от теплового удара

Врач Архипова: младенцев нельзя перевозить в закрытой коляске в жаркую погоду
close
Shutterstock

Чтобы уберечь ребенка от теплового удара, следует ограничить его пребывание под прямыми солнечными лучами, а также снизить интенсивность физических нагрузок. Такой совет дала заместитель главного врача Мытищинской больницы по педиатрической помощи Светлана Архипова. Ее слова цитирует «Радио 1».

Если речь идет о младенцах, важно помнить, что у них еще не сформирован теплообмен, поэтому перегреваются они очень быстро, отметила специалист.

«Опасность для младенцев представляют закрытые коляски. Кроме того, с младенцев нужно снимать все кофточки и шапочки, которые мешают теплоотдаче», — предупредила Архипова.

Она также порекомендовала одевать детей в свободную, светлую и сшитую из натуральных материалов одежду. Кроме того, следует больше употреблять жидкости. Подойдет минеральная вода без газа, но не холодная, чтобы избежать резких перепадов температуры, добавила врач.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина до этого рассказала, как распознать тепловой удар у ребенка.

По ее словам, первые признаки перегрева — это сонливость, капризность и вялость. У более взрослых детей могут появиться жалобы на головную боль, сухость во рту, общее недомогание. Если вовремя не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градусов, на фоне чего возможны судороги и потеря сознания.

Ранее ученые выяснили, что тепловой удар может ослабить сердце и вызвать ожирение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами