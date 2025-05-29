Родителям объяснили, как уберечь ребенка от теплового удара

Врач Архипова: младенцев нельзя перевозить в закрытой коляске в жаркую погоду

Чтобы уберечь ребенка от теплового удара, следует ограничить его пребывание под прямыми солнечными лучами, а также снизить интенсивность физических нагрузок. Такой совет дала заместитель главного врача Мытищинской больницы по педиатрической помощи Светлана Архипова. Ее слова цитирует «Радио 1».

Если речь идет о младенцах, важно помнить, что у них еще не сформирован теплообмен, поэтому перегреваются они очень быстро, отметила специалист.

«Опасность для младенцев представляют закрытые коляски. Кроме того, с младенцев нужно снимать все кофточки и шапочки, которые мешают теплоотдаче», — предупредила Архипова.

Она также порекомендовала одевать детей в свободную, светлую и сшитую из натуральных материалов одежду. Кроме того, следует больше употреблять жидкости. Подойдет минеральная вода без газа, но не холодная, чтобы избежать резких перепадов температуры, добавила врач.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина до этого рассказала, как распознать тепловой удар у ребенка.

По ее словам, первые признаки перегрева — это сонливость, капризность и вялость. У более взрослых детей могут появиться жалобы на головную боль, сухость во рту, общее недомогание. Если вовремя не принять меры, температура тела может подняться до 40–41 градусов, на фоне чего возможны судороги и потеря сознания.

Ранее ученые выяснили, что тепловой удар может ослабить сердце и вызвать ожирение.