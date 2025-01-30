Тепловой удар может ослабить сердце и вызвать ожирение, выяснили ученые

Ученые из Университета Флориды установили, что тепловой удар может вызвать ослабление сердечной функции и ожирение у мышей, а также нарушить их углеводный обмен. Результаты работы опубликованы в журнале Communications Biology (ComBio).

Тепловой удар — одна из самых опасных форм перегрева, которая может привести к потере сознания, повреждению органов и даже летальному исходу. Так происходит потому, что экстремальное повышение температуры тела сопровождается системной воспалительной реакцией.

Чтобы выявить долгосрочные последствия перенесенного теплового удара, ученые подвергли лабораторных мышей воздействию высоких температур. Оказавшись вне условий перегрева, животные, казалось, быстро восстанавливались в первые дни. Однако через две недели у них возникали метаболические нарушения, которые становились заметными только спустя некоторое время после теплового удара.

Результаты эксперимента показали, что тепловой удар ослаблял сердце грызунов, нарушал их углеводный обмен и способствовал увеличению веса. Особенно заметными такие эффекты были у самцов. Когда мышей начали кормить жирной пищей, метаболические нарушения и набор жировой массы дополнительно усугублялись.

Ученые отметили, что долговременные последствия теплового удара схожи с изменениями состояния здоровья после сотрясения мозга или вирусных инфекций. Они предположили, что аналогичные последствия экстремального перегрева могут проявляться не только у мышей, но и у людей.

Ранее было названо опасное последствие длительного посещения сауны.