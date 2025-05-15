В Бурятии двухлетняя девочка отравилась, случайно выпив техническую жидкость

В Бурятии двухлетняя девочка выпила техническую жидкость, которая находилась в коробке из-под сока. Об этом случае рассказали в Гусиноозерской ЦРБ.

Ребенок отравился в Селенгинском районе. По словам врачей, девочка играла во дворе дома и зашла в гараж. Там она нашла упаковку из-под сока, в которой находилась техническая жидкость. Не подозревая об этом, девочка отхлебнула напиток и получила ожоги внутренних органов.

«У ребенка развилась тяжелая степень ожога ротовой полости, пищевода и желудка. К счастью, родители своевременно обратились за медицинской помощью и доставили малышку в больницу», — сообщил лечащий врач.

Далее пострадавшую перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, где она сейчас получает лечение.

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