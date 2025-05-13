В Петербурге восьмилетний школьник попал в реанимацию из-за проглоченной батарейки

В Московском районе Петербурга восьмилетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии, проглотив дома батарейку. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Школьник был доставлен в Филатовскую больницу из дома, мальчик признался, что проглотил дома батарейку, когда родители отвлеклись. В ходе обследования выяснилось, что инородное тело застряло в пищеводе.

Состояние несовершеннолетнего врачи оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьник проглотил колпачок от ручки и попал в больницу. Мальчик поступил в больницу с пневмонией, в ходе обследования в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчик случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки. Под общим наркозом инородное тело успешно удалили. Несколько дней маленький пациент находился под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Москве ребенок едва не задохнулся, подавившись конфетой.