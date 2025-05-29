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Общество
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Суд отказал лишенному полномочий депутату Госдумы

Верховный суд России не удовлетворил иск лишенного полномочий депутата Напсо
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Верховный суд России отказал в иске депутату Юрию Напсо, который был лишен своих полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, Государственная дума единогласно приняла решение о прекращении полномочий Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы установила, что с апреля 2023 года депутат периодически находился на больничном и отсутствовал на рабочем месте. В общей сложности он не присутствовал на заседаниях около двух лет, из которых более 200 дней — без уважительной причины.

Напсо подал иск в Верховный суд с просьбой отменить решение Госдумы о прекращении его полномочий, однако суд не удовлетворил его требования.

Представляющий ЛДПР депутат Госдумы Юрий Напсо досрочно лишен полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе законодательного органа. Такое решение принято на заседании нижней палаты парламента единогласно. Претензии к Напсо возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата как такового. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее за прогулы мандата лишили депутата из Приморья.

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