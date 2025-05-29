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Жительница Тюменской области родила младенца с неизвестным полом

В Тюменской области родился ребенок с неизвестным полом
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Shutterstock

В Тюмени женщина родила ребенка, пол которого врачи не смогли определить. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

У новорожденного половые органы не соответствуют ни мужским, ни женским. Причиной подобных явлений медики считают мутации или болезни, связанные с хромосомами.

По данным ведомства, в прошлом году они зарегистрировали всего один такой случай. Отмечалось, что при осмотре таких детей врачу сложно спрогнозировать, смогут ли они в будущем иметь детей.

При этом в 2023 году, по данным департамента здравоохранения, в регионе родилось шесть младенцев с диагнозом «нарушение формирования пола».

Исходя из данных ведомства, приведенных журналистами, в 2018 году таких случаев вовсе не регистрировали, в 2019-2021 годах таких новорожденных было как минимум по одному. В 2022 году соответствующий диагноз ставили троим младенцам.

Ранее в Петербурге сменившая пол россиянка призвала суд вновь признать ее женщиной.

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