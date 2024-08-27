Россиянка, сменившая пол на мужской, призвала суд в Петербурге вновь признать ее женщиной

Россиянка, сменившая пол на мужской, обратилась в суд в Петербурге с призывом вновь признать ее женщиной. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Сообщается, что уроженка Таджикистана, которая также имеет гражданство России, в 2021 году сменила пол по документам с женского на мужской. При этом хирургических вмешательств, направленных на изменение половых признаков, не проводилось. Заявительница указала, что у нее возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли», и теперь она хочет вновь считаться женщиной.

«В будущем я планирую выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно», — написала заявительница, передает руководитель пресс-службы.

Сменившая пол россиянка просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении, а именно исправить имя, фамилию, отчество и пол. Она также настояла на рассмотрении дела в открытом заседании.

Ранее в ГД высказались об усыновлении детей жителями стран с разрешенной сменой пола.