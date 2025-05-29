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Общество
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После обнаружения бездыханного младенца на заводе в Рязани задержали его мать

РЕН ТВ: в Рязани задержали мать младенца, найденного на территории завода
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Depositphotos

В Рязани задержали 36-летнюю мать младенца, которого нашли бездыханным на мусороперерабатывающем заводе. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Местные полицейские совместно с московскими коллегами оперативно установили личность матери ребенка. Женщину задержали. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Инцидент произошел на мусороперерабатывающем заводе в Рязани. На территории предприятия обнаружили младенца, однако к этому моменту он уже не дышал. Как ребенок там оказался пока неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ. Председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее мать из ЛНР оставила младенца в коляске на холоде, чтобы он не мешал ей пить.

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