Мать из ЛНР оставила младенца в коляске на холоде, чтобы он не мешал ей пить

В ЛНР мать будут судить за то, что оставила на холоде шестимесячного сына

Жительница ЛНР предстанет перед судом за то, что оставила ребенка в опасной ситуации. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, но дело рассмотрят только сейчас. По данным Telegram-канала, женщина планировала выпить с друзьями, но в этот момент дома находился ее младенец.

В результате фигурантка оставила шестимесячного ребенка в коляске около дома, сама отправилась пить. При этом на младенце практически не было одежды.

«Громкий плач спустя три часа услышали люди, живущие неподалеку», – сообщается в публикации.

Пострадавшего направили в больницу, врачам удалось его спасти. В отношении матери возбудили уголовное дело.

До этого туристка выбросила новорожденного ребенка из окна второго этажа в отеле Парижа, где остановилась с группой знакомых. Младенца доставили в больницу, но спасти не смогли. Мать также госпитализировали.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок оказался в реанимации, несколько раз упав с кровати.