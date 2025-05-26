После обнаружения младенца на мусороперерабатывающем заводе в Рязани завели дело

В Рязани завели дело после обнаружения младенца на мусороперерабатывающем заводе

В Рязани после обнаружения бездыханного младенца на территории завода завели дело. Об этом сообщает СК России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ. Председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и обстоятельствах случившегося, которые будут установлены в ходе мероприятий.

Инцидент произошел на местном мусороперерабатывающем заводе. На территории предприятия обнаружили младенца, однако к этому моменту он уже не дышал. Как ребенок там оказался на данный момент не сообщается.

До этого в Нижнем Тагиле женщина родила ребенка и оставила на улице, чтобы он замерз. Ребенка обнаружил случайный прохожий, после этого пострадавшего доставили в больницу.

Ранее мать из ЛНР оставила младенца в коляске на холоде, чтобы он не мешал ей пить.