В Звенигороде тушат пожар в больнице, где работал Чехов

МК: в подмосковном Звенигороде тушат пожар в больнице, где работал Чехов

В подмосковном Звенигороде тушат пожар в больнице, где работал классик русской литературы Антон Чехов. Об этом сообщает Telegram-канал «МК».

Отмечается, что пожарные активно тушат возгорание. Других подробностей случившегося не приводится. На опубликованных кадрах видно, что пожар охватил крышу строения.

Накануне сообщалось, что пожар на строительном рынке в Солнечногорске Московской области охватил 2,1 тысячи квадратных метров. Telegram-канал SHOT отмечает, что самостоятельно из здания эвакуировались десять человек. По данным SHOT, огонь полностью уничтожил магазин стройматериалов на улице Красной в Солнечногорске. Пламя перекинулось на рынок «Армения Маркет», и всю округу окутал густой черный дым. В региональной прокуратуре сообщили, что после ликвидации ЧП сотрудники проконтролируют установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Вильфанд предупредил о чрезвычайном классе пожароопасности в пяти округах России.