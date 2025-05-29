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На Украине начали проверку из-за танцев школьников под песню Моргенштерна

«Страна.ua»: во Львове начали проверку из-за танцев школьников под Моргенштерна
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Pexels

В городе Львове на западе Украины проводят проверку из-за танцев школьников под песню российского рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Соответствующее видео появилось в местных пабликах», — говорится в публикации.

Позже в образовательном департаменте горсовета заявили, что выясняют все обстоятельства с руководством 93-й школы, детьми и их родителями, добавило издание.

В марте сообщалось, что в Киеве солдат ВСУ избил женщину из компании, которая слушала музыку на русском языке. Скандал произошел в зоне отдыха, где молодые люди жарили шашлыки. На видеозаписи с места происшествия один из мужчин хватает девушку, которая проводит время со своими подругами, за волосы, толкает и матерится. В ролике также можно увидеть мужчину и женщину, которые на украинском языке угрожают девушкам вызвать полицию за то, что те слушали Валерия Меладзе и группу «Руки Вверх!».

В конце февраля украинский телеканал «Эспрессо» сообщил, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию будет блокировать на территории страны российскую музыку. На официальном сайте правительства в середине февраля появилась петиция с просьбой запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. За три дня документ собрал 25 тысяч подписей. Автор петиции утверждал, что русскоязычная музыка угрожает украинской идентичности, и добавил, что прослушивание такой музыки ведет к финансированию России.

Ранее в Киеве задержали пенсионеров за советские песни.

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